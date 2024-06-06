Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Что взять с больного старческим маразмом. Такой президент позор для страны...Песков: оскорблен...
  • Лидия Санникова
    А придется. Очистим российские территории от нацистов...Макрон: Франция п...
  • Лидия Санникова
    Какие заложники? Их Нетаньяху давно отбомбил... Лживый жид.Белый дом: ХАМАС ...

Ле Пен задумалась об ответе Парижа на ликвидацию инструкторов на Украине

Ле Пен задумалась об ответе Парижа на ликвидацию инструкторов на Украине

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен высказалась против плана Эммануэля Макрона по отправке военных инструкторов на территорию Украины и задалась вопросом, каков будет ответ Парижа в случае их ликвидации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Хотите войны ,вы её получите!Вас же ,дебилов ,предупредил Толстой,не хотите слышать ?Ваша беда!Мне непонятно ,а с чегоэто Ли Пен &quot;засуетилась&quot;? Или у неё слова с делом расходятся ,или они все там &quot;наполеонизмом &quot; заболели ?
Ответить
17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Вот пусть французы и разберутся с тем, кто послал французов на чужую для них  войну. Кстати, у французов уже не со вчера идут потери и двухсотыми и раненными и в плен они тоже попадают. Все вопросы к вашему президенту Макрону, госпожа Марин Ле Пен.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх