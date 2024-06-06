Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен высказалась против плана Эммануэля Макрона по отправке военных инструкторов на территорию Украины и задалась вопросом, каков будет ответ Парижа в случае их ликвидации.
Ле Пен задумалась об ответе Парижа на ликвидацию инструкторов на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Хотите войны ,вы её получите!Вас же ,дебилов ,предупредил Толстой,не хотите слышать ?Ваша беда!Мне непонятно ,а с чегоэто Ли Пен "засуетилась"? Или у неё слова с делом расходятся ,или они все там "наполеонизмом " заболели ?
Ответить
17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Вот пусть французы и разберутся с тем, кто послал французов на чужую для них войну. Кстати, у французов уже не со вчера идут потери и двухсотыми и раненными и в плен они тоже попадают. Все вопросы к вашему президенту Макрону, госпожа Марин Ле Пен.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии