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Аргументы недели

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КС разъяснил - сроки давности не мешают раскрытию преступления

КС разъяснил - сроки давности не мешают раскрытию преступления

Конституционный суд России постановил, что истечение срока давности по уголовному делу не является препятствием для того, чтобы следствие установило предполагаемого виновника преступления, если это необходимо для защиты прав потерпевшего.

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