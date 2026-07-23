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India Blocks Mobile Internet In Central Delhi As Youth Protests Escalate

India Blocks Mobile Internet In Central Delhi As Youth Protests Escalate

India Blocks Mobile Internet In Central Delhi As Youth Protests Escalate The Indian government has ordered telecom companies to disable ​mobile data services in central parts ‌of the capital Delhi, in and around the site of youth protests seeking the resignation ​of the education minister, two sources ​told Reuters on Thursday.

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