📹⚡️Ночью и утром объекты ВСУ в Харькове подверглись удару 50 планирующих УАБ УФАБ-500М-62/Т и УФАБ-1500.
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📹⚡️Ночью и утром объекты ВСУ в Харькове подверглись удару 50 планирующих УАБ УФАБ-500М-62/Т и УФАБ-1500.