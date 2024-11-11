Полпред Президента РФ оценил восстановительные работы Ямала в Донбассе

Полномочный представитель Президента России в Урало-Сибирском федеральном округе Артем Жога совершил рабочий визит в Донецкую Народную Республику, где оценил вклад Ямала в восстановление Волновахи и ее окрестностей.
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