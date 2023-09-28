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О проблемах боевого применения ВВС РФ

О проблемах боевого применения ВВС РФ

Причины недостаточной эффективности российской боевой авиации в СВО объясняются отсутствием единого управления, недопустимой медлительностью в деле разработки и внедрения новейших способов ведения боевых действий, а также отсутствием условий для массированного использования ударных средств.

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