О проблемах боевого применения ВВС РФ

Причины недостаточной эффективности российской боевой авиации в СВО объясняются отсутствием единого управления, недопустимой медлительностью в деле разработки и внедрения новейших способов ведения боевых действий, а также отсутствием условий для массированного использования ударных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии