На подлете к Москве утром 1 сентября сбили 11 украинских беспилотников. Как сообщает мэр столицы Собянин, серьезных повреждений от падения обломков нет.
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На подлете к Москве утром 1 сентября сбили 11 украинских беспилотников. Как сообщает мэр столицы Собянин, серьезных повреждений от падения обломков нет.