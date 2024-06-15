День России превратился в День плова: "Славные времена ига" возвращают снятием крестов и флагов В некоторых регионах День России было решено переформатировать в День плова.
Как отпраздновали День России
Комментарии
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Air
Гнать в шею всех этих азиатов -ишаков черножопых из России!!!
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1 д.
Владислав Владислав
Нужно гнать в шею из России мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья!
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1 д.
Владислав Владислав
Согласен с Вами!
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1 д.
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