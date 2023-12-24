Подмосковье представило народные художественные промыслы на выставке «Россия»

Стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» представил уникальные художественные промыслы. Среди них известные на весь мир бренды: Гжельская керамика, Вербилковский фарфор, Павловопосадский платок, жостовские подносы, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Богородская игрушка и многие другие.