Audi выпустит отдельную платформу для электрических спорткаров

2023 год станет последним в истории моделей Audi R8 и Audi TT. И хотя судьбу этих автомобилей компания окончательно ещё не решила — их либо полностью снимут с производства, либо позднее представят новые поколения, но уже в виде электромобилей — первые признаки продолжения истории уже появляются.
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