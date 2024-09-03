«Нива» может стать символом пророссийской оппозиции в Германии

По крайней мере, автомобиль попал в заголовки немецкой прессы после того, как лидер «Альтернативы для Германии» в Тюрингии приехал на нем на участок для голосованияИсторический результат «Альтернативы для Германии» (AfD) на выборах в Тюрингии — впервые за 80 лет ультраправая партия стала крупнейшей в одном из ландтагов ФРГ — может принести небольшие дивиденды российскому автопрому, по крайней мере в плане узнаваемости бренда.