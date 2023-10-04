Как избежать карманной кражи

Пару веков назад карманные кражи были настоящим бичом крупных мегаполисов по всему миру. Опытные воры практиковали свое ремесло практически без опасений быть пойманными — полиция работала не слишком расторопно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии