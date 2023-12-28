Лавров: Тайная встреча по «формуле Зеленского» состоялась 10 дней назад с участием Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что 10 дней назад состоялась секретная встреча по «формуле мира» Владимира Зеленского, в которой приняли участие страны Запада и некоторые государства Глобального Юга.
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