Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 00.31 - Тыловые города ДНР на юго-востоке Республики - работает ПВО.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 00.31 - Тыловые города ДНР на юго-востоке Республики - работает ПВО.
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