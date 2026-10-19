The UK is among the most ambitious states when it comes to a transition to a net-zero economy. Also, the UK is struggling with some of the highest electricity prices in Europe—and is paying significant sums to maintain grid balance, even when its wind installations are generating plenty of electricity.
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