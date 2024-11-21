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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

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«Город» на дне океана ﻿

«Город» на дне океана ﻿

Часы истории Этот «подводный город» в Атлантическом океане впервые увидели в 2007 году американские исследователи, когда в глубоководном обитаемом аппарате «Алвин» спустились на дно срединно-океанического хребта.

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