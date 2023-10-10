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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышла новая игра про викингов, в которой можно создать собственный горо...

В Steam вышла новая игра про викингов, в которой можно создать собственный горо...

В Steam вышла новая игра про викингов, в которой можно создать собственный город. У нее очень положительные отзывыКомпания-издатель Iceberg Interactive и студия-разработчик Laps Games выпустили в Steam полную версию игры про викингов Land of the Vikings, которая до этого находилась в раннем доступе.

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