Забайкалью установили самый высокий индекс повышения коммуналки на 2024 год

В Забайкальском крае в 2024 году коммунальные услуги могут подорожать больше всего в стране, до 15%.Ежегодно правительство устанавливает индексы роста для каждого региона, выше которых нельзя поднимать стоимость коммунальных услуг.
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