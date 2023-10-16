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Будет вкусно

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Овощные оладьи на сковороде: безумно ароматные

Овощные оладьи на сковороде: безумно ароматные

В Закарпатье знают, как готовить самые сочные овощные оладьи на сковороде. Они выходят не только очень сытными и вкусными, но еще и полезными.

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