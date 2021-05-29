Специалисты ФБУ «Рослесозащита» проанализировали полученные в результате государственного лесопатологического мониторинга данные и подготовили Обзор санитарного и лесопатологического состояния…В 2020 году самые большие очаги болезней и вредителей леса были в ЮФО Андрей ПомидоровСпециалисты ФБУ «Рослесозащита» проанализировали полученные в результате государственного лесопатологического мониторинга данные и подготовили Обзор санитарного и лесопатологического состояния лесов Российской Федерации за 2020 год.