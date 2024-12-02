Россиянам объяснили, стоит ли ждать критического подорожания кофе

МОСКВА, 2 декабря, ФедералПресс. По прогнозам экспертов рынка кофе, цены на этот бодрящий напиток в России могут подняться на 25 % из-за ухудшения погодных условий в Бразилии и Вьетнаме, что привело к снижению урожайности.