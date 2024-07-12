В работе оборудования Google в России фиксируются сбои

Это может привести к замедлению работу YouTube в стране, сообщил «Ростелеком». Речь о проблемах с железом, которое кэширует видеоконтент и ускоряет доступ к нему на территории страныРостелеком сообщил о проблемах с эксплуатацией оборудования Google — и что это может привести к сбоям в работе YouTube.