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Российские военные начали бои за Мирное в ДНР

Российские военные начали бои за Мирное в ДНР

Российские военные начали бои за населенный пункт Мирное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

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