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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Николаев о Талалаеве: «Такие жесты неприемлемы. Резервный судья обязан был увидеть, главным было применить дисциплинарные санкции к тренеру «Балтики»

Экс-судья Алексей Николаев считает, что судейской бригаде Алексея Сухого следовало наказать главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за неприличный жест во время игры с «Рубином» (1:1) в Альфа-Банк РПЛ .

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