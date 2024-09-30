Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия не собирается останавливаться – зимой Украину ждут новые поражения

Украину предстоящей зимой ждут не только сложности с энергетикой, но и проблемы на фронте. Такой прогноз в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту сделал политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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