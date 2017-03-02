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Американские СЯС обновляются. Новый E-6B

Американские СЯС обновляются. Новый E-6B

Оригинал взят у judgesuhov в Американские СЯС обновляются. Новый E-6B Новая модификация воздушного командного пункта E-6B была замечена в январе-феврале этого года на авиабазах Эдвардс и Палмдейл (на последней расположен летно-испытательный центр ВВС США и секретный 42 авиационный завод ВВС США).

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