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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев удален в конце матча с «Факелом» – защитник «Зенита» ударил рукой в грудь Гиоргобиани, который держал его за шорты

Защитник «Зенита»  Игорь Дивеев получил красную карточку в конце матча 6-го тура  Альфа-Банк РПЛ с « Факелом » (0:0, вторйо тайм).

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