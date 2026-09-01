Олеся Иванченко показала, как отметила день рождения и медовый месяц с мужем на Мальдивах

Подборка новых фото от звезды «Натальной карты» Олеся Иванченко и Максим Заяц , фото: соцсети Олеси ИванченкоЗвезда «Натальной карты» 31-летняя Олеся Иванченко, которая в прошлом месяце вышла замуж за 36-летнего комика Максима Зайца, поделилась новыми фотографиями из отпуска.
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