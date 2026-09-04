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Татар-информ

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Названы самые проблемные двигатели Hyundai и Kia

Названы самые проблемные двигатели Hyundai и Kia

Проведя собственный анализ, эксперты американского издания Jalopnik назвали семейство атмосферных моторов Theta II, с которым связана большая часть критических неисправностей.

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