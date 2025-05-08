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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Володин о популяризации фигурного катания в России: «В последнее время стало еще лучше. После отстранения появились старты достойного уровня»

— В какой стране, по твоему мнению, популяризация фигурного катания сейчас на очень высоком уровне? — В Японии, тут даже думать не надо, сто процентов.

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