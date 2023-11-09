Лавров прокомментировал веру Байдена в возможность для Киева вернуть территории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, что он верит в способность Украины вернуть утраченные территории.
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