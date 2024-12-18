AOB: существовавший 47 млн лет назад вид флоры принадлежал к загадочной группе

Американские ученые из Флоридского музея естественной истории изучили историю происхождения растения палеозойской эпохи Othniophyton elongatum, чье название переводится как "инопланетное" или "чужеродное" растение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии