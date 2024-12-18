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AOB: существовавший 47 млн лет назад вид флоры принадлежал к загадочной группе

AOB: существовавший 47 млн лет назад вид флоры принадлежал к загадочной группе

Американские ученые из Флоридского музея естественной истории изучили историю происхождения растения палеозойской эпохи Othniophyton elongatum, чье название переводится как "инопланетное" или "чужеродное" растение.

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