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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тедеев о 0:4 от «Рубина»: «Почти половина игроков «Акрона» практически впервые увидели друг друга – не было возможности вместе готовиться к матчу» 

«Почти половина футболистов, которые сегодня играли, практически впервые увидели друг друга, потому что у них не было возможности вместе готовиться к матчу.

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