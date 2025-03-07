ЕС пересмотрит планы по финподдержке Киева

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Евросоюз пересмотрит свои планы по финансовой поддержке Киева после того, как подсчитает, какая сумма для этого нужна, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на СМИ.
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