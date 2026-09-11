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"Что такое G7, я не понял": Лавров пошутил о "Большой семерке"

"Что такое G7, я не понял": Лавров пошутил о "Большой семерке"

www.globallookpress.com/Pierre Teyssot/Keystone Press Agency Глава МИД РФ Сергей Лавров с иронией отозвался о G7, отвечая на вопрос обозревателя "Известий" Виктора Синеока 11 сентября.

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