В посольстве РФ считают, что претензии США на руководство всей планетой вызывают сопротивление

Поведение США нравится далеко не всем. И сопротивление нарастает. На эту тему высказалось посольство России в США, комментируя новые рестрикции, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на публикацию диппредставительства в соцсети.
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