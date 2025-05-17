Бывшие полицейские из Казани 8 раз пытались обжаловать приговор за пытки Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Skrypnykov Dmytro История, связанная с печально известным отделом полиции «Дальний» в Казани, продолжает находить отражение в судебных инстанциях.