Луганский областной академический театр кукол представит первую в этом году премьеру. 18 и 19 мая коллектив представит спектакль «Моя усатая мама», рассказал директор театра Сергей Терновой, передает ТАСС.
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