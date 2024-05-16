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Газета «Культура»

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Луганский областной академический театр кукол представит первую в этом году премьеру

Луганский областной академический театр кукол представит первую в этом году премьеру

Луганский областной академический театр кукол представит первую в этом году премьеру. 18 и 19 мая коллектив представит спектакль «Моя усатая мама», рассказал директор театра Сергей Терновой, передает ТАСС.

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