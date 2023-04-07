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ВКС России поразили переброшенный в Херсонскую область пункт одесской морской охраны

ВКС России поразили переброшенный в Херсонскую область пункт одесской морской охраны

Начальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулев сообщил в пятницу, что оперативно-тактическая авиация РФ поразила переброшенный в Херсонскую область пункт одесской морской охраны.

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