Председатель Следственного комитета запросил повторный доклад по уголовному делу о халатности медицинских работников в Воронежской области

В средствах массовой информации размещено обращение родителей несовершеннолетней девочки-инвалида из Воронежской области, в котором они выражают несогласие с установлением обстоятельств при расследовании уголовного дела о халатности должностных лиц сотрудников медицинских учреждений и принятым по делу итоговым решением.