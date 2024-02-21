Председатель Следственного комитета запросил повторный доклад по уголовному делу о халатности медицинских работников в Воронежской области

В средствах массовой информации размещено обращение родителей несовершеннолетней девочки-инвалида из Воронежской области, в котором они выражают несогласие с установлением обстоятельств при расследовании уголовного дела о халатности должностных лиц сотрудников медицинских учреждений и принятым по делу итоговым решением.
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