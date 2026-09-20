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Татар-информ

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Терентьев: Общественные наблюдатели ратуют за честные и чистые выборы

Терентьев: Общественные наблюдатели ратуют за честные и чистые выборы

Скриншот трансляции ТНВ Председатель Общественной палаты Татарстана Александр Терентьев в студии телемарафона «Всей семьей на выборы!» рассказал о семейной традиции участия в голосовании и роли общественных наблюдателей на выборах.

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