В Пензенской области продолжается акция «Каникулы с Общественным советом»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом», а также в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних полицейские и общественники проверили детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» в Городищенском районе.
В рамках акции «Каникулы с Общественным советом», а также в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних полицейские и общественники проверили детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» в Городищенском районе.
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