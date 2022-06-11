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В Пензенской области продолжается акция «Каникулы с Общественным советом»

В Пензенской области продолжается акция «Каникулы с Общественным советом»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом», а также в целях профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних полицейские и общественники проверили детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» в Городищенском районе.

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