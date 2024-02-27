Сенатор от Крыма ответил Макрону на угрозы о вводе военных

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля, ФедералПресс. Сенатор от Крыма в Совете Федерации России Сергей Цеков дал комментарий по поводу заявлений французского президента Эммануэля Макрона о возможной помощи контингента европейских военных войскам Украины.
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