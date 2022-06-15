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АСВ предъявило иски под 30 млрд рублей к Мусину, Зарипову и Даутовой

АСВ предъявило иски под 30 млрд рублей к Мусину, Зарипову и Даутовой

Как стало известно «Реальному времени», по новым уголовным делам бывших председателей правления «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Спурта» потерпевшей госкорпорацией АСВ заявлены гражданские иски о компенсации ущерба на общую сумму 29,4 млрд рублей.

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