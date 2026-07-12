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Джа Морэнт о Портленде: «Здесь дождливо. Я ловил рыбу под дождем. Меня тянет на природу»

Звездный новобранец «Блэйзерс» Джа Морэнт рассказал, что уже после короткого пребывания в Портленде у него появились новые интересы и хобби.

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