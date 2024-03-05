У станции «Нагатинский Затон» БКЛ метро появится современная площадка для наземного городского транспорта

Рядом со станцией «Нагатинский затон» БКЛ метро построят новую отстойно-разворотную площадку НГПТ По планам развития территории вблизи станции “Нагатинский Затон” Большой кольцевой линии метро предусмотрено обновление отстойно-разворотной площадки для городского наземного транспорта и возведение здания для обслуживающего персонала.