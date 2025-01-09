Ушел из жизни известный художник по свету Сергей Васильев

В Музыкальном театре Карелии скорбят из-за смерти художника Сергея Васильева В Музыкальном театре Карелии сообщили о смерти Сергея Васильева, выдающегося художника по свету, который ушел из жизни на 53-м году.
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