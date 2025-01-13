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Американец описал традиции празднования Нового года в России фразой «ну вы даете!»

Американец описал традиции празднования Нового года в России фразой «ну вы даете!»

Американец в разговоре с россиянкой описал традиции празднования Нового года в ее родной стране фразой «ну вы даете!» Эмоциями иностранца она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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