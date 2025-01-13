Американец описал традиции празднования Нового года в России фразой «ну вы даете!»

Американец в разговоре с россиянкой описал традиции празднования Нового года в ее родной стране фразой «ну вы даете!» Эмоциями иностранца она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии