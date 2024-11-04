Лазарев о Кудрявцевой: “Она вечно мне жизнь портит”

В мире российского шоу-бизнеса вновь звучат громкие признания и неожиданные шаги. Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева разожгли интерес зрителей в новом сезоне популярного шоу «Аватар» на НТВ.
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