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FiNE NEWS

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В Румынии трижды сбили дроны, вызвав дипломатическую реакцию Москвы

Министерство иностранных дел Румынии приняло решение вызвать российского посла Владимира Липаева после серии инцидентов в воздушном пространстве страны, в ходе которых за три дня истребители румынских ВВС сбили три беспилотных летательных аппарата.

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