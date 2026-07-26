В Румынии трижды сбили дроны, вызвав дипломатическую реакцию Москвы

Министерство иностранных дел Румынии приняло решение вызвать российского посла Владимира Липаева после серии инцидентов в воздушном пространстве страны, в ходе которых за три дня истребители румынских ВВС сбили три беспилотных летательных аппарата.
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